Челябинец, который продал в сексуальное рабства подростка, познакомился с ней в соцсетях
В одном из ресторанов Москвы 9 июля задержали выходца из Челябинской области. Он приехал на сделку по продаже человека в сексуальное рабство. «Товаром» злоумышленник избрал 16-летнюю девушку.
— Мужчина познакомился с ней в социальной сети, привез ее в Москву для сделки, — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Сейчас возбуждено дело за торговлю людьми. По статье грозит до 10 лет колонии. Известно, что под видом покупателя выступил оперативник. Как только он передал деньги — 500 000 рублей, продавца задержали.
Скоро состоится суд, на котором изберут меру пресечения подозреваемому. СК уже заявил, что будет настаивать на заключении под стражу.
Девушка пока находится в интернате. Социальные службы ищут ее родителей. По неподтвержденным данным, в Россию подросток приехала из Узбекистана.
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ИСТОЧНИК KP.RU