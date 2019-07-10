2019-07-10T22:29:40+03:00
Происшествия

Челябинец, который продал в сексуальное рабства подростка, познакомился с ней в соцсетях

За девушку он запросил 500 тысяч рублей
Андрей АБРАМОВ
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Челябинец хотел продать в секс-рабство 16-летнюю девушку.Челябинец хотел продать в секс-рабство 16-летнюю девушку.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В одном из ресторанов Москвы 9 июля задержали выходца из Челябинской области. Он приехал на сделку по продаже человека в сексуальное рабство. «Товаром» злоумышленник избрал 16-летнюю девушку.

— Мужчина познакомился с ней в социальной сети, привез ее в Москву для сделки, — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сейчас возбуждено дело за торговлю людьми. По статье грозит до 10 лет колонии. Известно, что под видом покупателя выступил оперативник. Как только он передал деньги — 500 000 рублей, продавца задержали.

Скоро состоится суд, на котором изберут меру пресечения подозреваемому. СК уже заявил, что будет настаивать на заключении под стражу.

Девушка пока находится в интернате. Социальные службы ищут ее родителей. По неподтвержденным данным, в Россию подросток приехала из Узбекистана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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