Чтобы похудеть, житель Челябинска прошел 2000 км от родного города до Москвы

СЕГОДНЯ 05:38 2019-07-11T05:38:42+03:00

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35-летний Артур Платонов решил устроить себе перезагрузку и прошел пешком из Челябинска до Москвы, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

— За последние годы здорово набрал вес. Высокое давление стало для меня нормой, постоянное ощущение слабости. Да и еще жена говорит, что я совсем не привлекательный стал, — заявил, отправляясь в путь Артур Платонов.

Мужчина также хотел проверить себя, свои жизненные ориентиры и испытать новые ощущения.

Необычное путешествие растянулось на три долгих месяца. Без денег, без предварительной брони гостиниц Артур дошел до Москвы, преодолев примерно две тысячи километров. Многое понял и, конечно же, похудел.

— Я почувствовал себя свободным человеком, перед которым открыты все границы. Результат налицо, многие страхи отвалились, — признался он в конце путешествия.

В пути Артуру помогали обычные жители России, которые оказались на редкость отзывчивыми. Обратно наш земляк возвращался автостопом.

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ИСТОЧНИК KP.RU