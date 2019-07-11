«Роскосмос» презентовал трамвай «Челябинский метеор»

СЕГОДНЯ 07:36 2019-07-11T07:36:44+03:00

Его показали на международном форуме SmartTRANSPORT

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«Роскосмос» презентовал в Санкт-Петербурге низкопольный трамвай, который получил название «Челябинский метеор». Трамвай собран на на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, который входит в госкорпорацию «Роскосмос».

— В Санкт-Петербурге проходит международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT. Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод презентовал 100%-низкопольный трамвайный вагон «Челябинский метеор». Уже разработаны и другие интересные модели. Ждем заказы!» — написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

Крупный метеорит, которому официально дали название Челябинский, взорвался в небе над Южным Уралом 15 февраля 2013 года. Многочисленные фрагменты разлетелись на десятки километров, самый большой упал в озеро Чебаркуль.

ИСТОЧНИК KP.RU