2019-07-11T11:21:32+03:00
Общество

В центре Челябинска машина провалилась в асфальт

Покрытие рухнуло прямо под колесами
Андрей АБРАМОВ
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Асфальт провалился в центре Челябинска.Асфальт провалился в центре Челябинска.Фото: KP.RU - Челябинск
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Дорожный инцидент случился днем 11 июля в Челябинск. По улице III Интернационала в районе гимназии №63 ехала иномарка. В один момент асфальт под машиной провалился и колеса машины оказались в плену у дорожного полотна.

— Приехал эвакуатор и достал машину. Провал довольно крупный. В глубину больше метра. На моих глазах туда залез взрослый мужчина, сел на корточки и буквально скрылся в яме. Как будто дорога внутри была полая, — рассказали КП-Челябинск очевидцы.

Сейчас к яме приехали сотрудники ГИБДД и измерили провал. Очевидно, сообщат о проблеме в дорожные службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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