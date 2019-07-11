В центре Челябинска машина провалилась в асфальт

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-11T11:21:32+03:00

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Дорожный инцидент случился днем 11 июля в Челябинск. По улице III Интернационала в районе гимназии №63 ехала иномарка. В один момент асфальт под машиной провалился и колеса машины оказались в плену у дорожного полотна.

— Приехал эвакуатор и достал машину. Провал довольно крупный. В глубину больше метра. На моих глазах туда залез взрослый мужчина, сел на корточки и буквально скрылся в яме. Как будто дорога внутри была полая, — рассказали КП-Челябинск очевидцы.

Сейчас к яме приехали сотрудники ГИБДД и измерили провал. Очевидно, сообщат о проблеме в дорожные службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU