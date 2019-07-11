В зоопарке Челябинска показали детеныша пумы

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-11T15:28:57+03:00

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В Челябинском зоопарке подрастает котенок пумы. Кроха родилась еще 23 мая, но показать ее решили только сейчас — ждали, когда немного подрастет.

— У нас тут пумы принесли очень милое потомство в количестве одной штучки. Назвали эту долгожданную штучку емко и красиво — Миссури. До сих пор не можем понять, на кого она больше похожа: на папу или на маму? — рассказали сотрудники зоопарка.

Милота! Фото: Челябинский зоопарк

Однако, на этот вопрос посетителям непросто ответить — котенок вообще не похож на родителей, он в пятнышко. Но, как объяснили зоологи, у всех больших кошек детеныши раздаются с такой расцветкой, а потом пятнышки постепенно исчезают.

Мама и доча. Фото: Челябинский зоопарк

Родился детеныш у пары Анжелики и Лео, кошки уже давно вместе и это не первое их потомство. Счастливые родители сейчас обучают дочку разным кошачьим премудростям, например, учат ее грациозно ходить, как взрослая кошка. Правда, пока крошечные лапки неуверенно стоят на земле.

Очень старается ходить, как взрослая кошка, но пока не все получается. Фото: Челябинский зоопарк

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ИСТОЧНИК KP.RU