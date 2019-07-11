2019-07-11T19:36:16+03:00
Спорт

Олимпийский чемпион Игорь Ларионов согласился сотрудничать с магнитогорским «Металлургом»

Предположительно он станет консультантом
Лидия ПЕСКОВА
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Игорь Ларионов.Игорь Ларионов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Магнитогорский «Металлург» начал сотрудничество с одним из самых титулованных игроков в истории отечественного хоккея Игорем Ларионовым. Об этом в своем инстаграме рассказал спортивный эксперт Игорь Жуков.

«Предположительно он будет консультантом владельца и президента «Магнитки» Виктора Рашникова и вице-президента по хоккейной деятельности Геннадия Величкина. У Ларионова уже есть опыт работы в структуре клуба КХЛ. В сезоне 2008/2009 он был директором по спортивным операциям СКА», — пишет Жуков.

Помимо этого, он приводит полный список побед прославленного хоккеиста:

— Олимпийские игры (1984, 1988);

— Чемпионат мира (1982, 1983, 1986, 1989);

— Кубок Канады (1981);

— Чемпионат СССР (1982 — 1989);

— Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002).

С 7 июня 1997 года — член Тройного золотого клуба.

С 2008 — член зала хоккейной славы NHL в Торонто и зала славы IIHF.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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