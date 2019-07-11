Налоговики вернут жителям Южного Урала больше 5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 20:58 2019-07-11T21:04:00+03:00

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В 2019-м году жители Южного Урала стали активнее и в более ранние сроки сдавать налоговые декларации, сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области.

Это связано с тем, что все больше граждан надеются получить налоговый вычет.

По предварительным подсчетам, налоговикам придется вернуть народу порядка 5,3 млрд рублей, собранных за 2018 год.

— Основная доля, более 60%, воспользовались своим правом вернуть налоги за покупку жилья. Так сделали 98,5 тысяч южноуральцев, — рассказывают в пресс-службе. — Более 20% от количества граждан, пользующихся правом на вычеты, заявили о желании получить социальные налоговые вычеты. Наиболее популярные среди них — это социальный налоговый вычет по расходам на обучение и на лечение или приобретение медикаментов.

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ИСТОЧНИК KP.RU