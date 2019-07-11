2019-07-11T21:04:00+03:00
Общество

Налоговики вернут жителям Южного Урала больше 5 млрд рублей

Это общая сумма налоговых вычетов, на которую претендуют жители Челябинской области
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Большинство южноуральцев возвращают налоги за покупку жилья.Большинство южноуральцев возвращают налоги за покупку жилья.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В 2019-м году жители Южного Урала стали активнее и в более ранние сроки сдавать налоговые декларации, сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области.

Это связано с тем, что все больше граждан надеются получить налоговый вычет.

По предварительным подсчетам, налоговикам придется вернуть народу порядка 5,3 млрд рублей, собранных за 2018 год.

— Основная доля, более 60%, воспользовались своим правом вернуть налоги за покупку жилья. Так сделали 98,5 тысяч южноуральцев, — рассказывают в пресс-службе. — Более 20% от количества граждан, пользующихся правом на вычеты, заявили о желании получить социальные налоговые вычеты. Наиболее популярные среди них — это социальный налоговый вычет по расходам на обучение и на лечение или приобретение медикаментов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Педагог детского лагеря закрыла детей своим телом от автомобиля в Магнитогорске
Появилось видео задержания южноуральца, который пытался продать знакомую в сексуальное рабство
Олимпийский чемпион Игорь Ларионов согласился сотрудничать с магнитогорским «Металлургом»
Челябинск пообещал проложить дорогу к новым кварталам за улицей Агалакова
В Челябинске пьяный папаша грозился бросить новорожденного сына головой об асфальт
Пятый этап опрессовки стартует в Челябинске на следующей неделе
В городском бору Челябинска появится пешеходный мост без ступенек
В зоопарке Челябинска показали детеныша пумы
Пенсионер скончался при столкновении двух отечественных легковушек в Челябинской области
Алексей Текслер встретился с торговыми представителями России за рубежом
В Челябинской области из центра помощи детям-сиротам пропал 17-летний подросток
В Челябинской области дан старт «Агростартапам» — новому формату поддержки малого бизнеса на селе
Строительная компания «Легион» и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве на 10 миллиардов рублей
В Златоусте ищут бизнесмена, который за свой счет отремонтировал стелу с названием города
Жительница Челябинской области решила поучаствовать в розыгрыше швейной машинки в соцсетях и едва не лишилась денег
В Челябинске планируют провести региональный урбанистический форум
Усадьбу «Белый дом» в Челябинской области могут восстановить на федеральные деньги
Аномальная жара до +36 градусов идет в Челябинскую область
В центре Челябинска машина провалилась в асфальт
Сквер Колющенко в Челябинске небезопасен
В Интернете запустили петицию с требованием наказать мужа героини шоу «Пусть говорят» Дарьи Рубцовой
Челябинский «Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина
Сезон упавших деревьев: ночью по Челябинску пронесся ураган
На Шершнях у пловца прямо в воде начался эпилептический приступ
Тополь упал на детскую площадку в Челябинске
Челябинвестбанк вручил победителю акции «Ла-Ла-Тур» сертификат на 150 тысяч рублей