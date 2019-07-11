Педагог детского лагеря закрыла детей своим телом от автомобиля в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 21:29 2019-07-11T21:38:58+03:00

Каникулы должны быть безопасными. Педагог из Магнитки, как могла, спасала детей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

И оказалась под колесами машины

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске водитель легковушки на глазах у детей сбил педагога детского лагеря, сообщает Верстов.инфо.

ЧП случилось, когда ребята возвращались из столовой в лагерь через двор жилого дома.

— Я увидела, как дети бегут вперед, чего-то испугавшись. Обернулась, а прямо на нас едет автомобиль. Я побежала навстречу машине, в конец отряда, перегородила дорогу, — рассказала пострадавшая девушка.

Однако машина не остановилась. Водитель «Лады Ларгус» выглянул из салона и закричал на педагога. А она повернулась к машине спиной, вытянув в сторону красный флажок. Автомобиль сбил девушку с ног и уехал.

Педагог успела сфотографировать номер машины. Виновника ДТП ищут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU