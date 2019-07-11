2019-07-11T21:38:58+03:00
Общество

Педагог детского лагеря закрыла детей своим телом от автомобиля в Магнитогорске

И оказалась под колесами машины
Лидия ПЕСКОВА
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Каникулы должны быть безопасными. Педагог из Магнитки, как могла, спасала детей.Каникулы должны быть безопасными. Педагог из Магнитки, как могла, спасала детей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Магнитогорске водитель легковушки на глазах у детей сбил педагога детского лагеря, сообщает Верстов.инфо.

ЧП случилось, когда ребята возвращались из столовой в лагерь через двор жилого дома.

— Я увидела, как дети бегут вперед, чего-то испугавшись. Обернулась, а прямо на нас едет автомобиль. Я побежала навстречу машине, в конец отряда, перегородила дорогу, — рассказала пострадавшая девушка.

Однако машина не остановилась. Водитель «Лады Ларгус» выглянул из салона и закричал на педагога. А она повернулась к машине спиной, вытянув в сторону красный флажок. Автомобиль сбил девушку с ног и уехал.

Педагог успела сфотографировать номер машины. Виновника ДТП ищут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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