Педагог детского лагеря закрыла детей своим телом от автомобиля в Магнитогорске
В Магнитогорске водитель легковушки на глазах у детей сбил педагога детского лагеря, сообщает Верстов.инфо.
ЧП случилось, когда ребята возвращались из столовой в лагерь через двор жилого дома.
— Я увидела, как дети бегут вперед, чего-то испугавшись. Обернулась, а прямо на нас едет автомобиль. Я побежала навстречу машине, в конец отряда, перегородила дорогу, — рассказала пострадавшая девушка.
Однако машина не остановилась. Водитель «Лады Ларгус» выглянул из салона и закричал на педагога. А она повернулась к машине спиной, вытянув в сторону красный флажок. Автомобиль сбил девушку с ног и уехал.
Педагог успела сфотографировать номер машины. Виновника ДТП ищут.
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