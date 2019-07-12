Штрафстоянка для бродячих коров открылась в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:37 2019-07-12T04:37:44+03:00

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Жители города Аша в Челябинской области постоянно жалуются на коров, которые гуляют без присмотра. Они заходят во двора многоэтажек, поедают высаженные горожанами клумбы, потрошат мусорные контейнеры. А еще корова может встать посреди узкой дороги, и никак ее не объедешь.

Администрация муниципалитета приняла решение: таких безнадзорных животных будут транспортировать в специальные места — предприятия МУП «Комсервис — АМР». Местные жители уже прозвали их штрафстоянками для коров.

Также, как и владельцам авто, оказавшихся на штрафстоянке, провинившимся хозяевам коров придется оплатить штраф. Сумма приличная: около 10 тыс. руб. за отлов и перевозку животного, плюс по тысяче за каждые сутки ее содержания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ашинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU