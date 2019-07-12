Жители Челябинска потеряли серп и молот

СЕГОДНЯ 04:39 2019-07-12T04:39:49+03:00

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Россияне любят ностальгировать по советскому прошлому и трепетно относятся к его атрибутам. Владимир Кулишов провел детство в Ленинском районе Челябинска. Там возле 61-го училища (ул. Гагарина, 56) стоял монумент в виде серпа и молота. Стоял он до недавних пор, как вдруг исчез.

— У меня вопрос: кому помешали серп и молот? Мы с друзьями детства вот недавно фотографировались возле монумента. Вспоминали, как мы мелкие ползали по нему. Память была. Неужели кто-то пытается вычеркнуть СССР из нашей памяти? — возмутился Владимир Кулишов в группе «ВКонтакте».

— Может, монумент увезли на реставрацию, а потом вернут на место, — высказались оптимисты.

— Он же металлический был. На лом сдали, — предположили пессимисты.

Местные жители утверждают, что реставрация монумента была проведена в прошлом году. А на днях его сняли с пьедестала и занесли в здание училища.

Владимир Кулишов уже сделал запрос по этому поводу в администрацию Ленинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU