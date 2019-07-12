Жительница Челябинска обнаружила в детской песочнице шприцы и разбитые ампулы

СЕГОДНЯ 06:43 2019-07-12T06:43:45+03:00

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Инцидент произошел во дворе дома на улице Бейвеля, 46. Челябинка во время прогулки с детьми нашла на детской площадке шприцы с кровью. О жуткой находке женщина рассказала в социальной сети.

— Обнаружила два шприца — один в песочнице, другой рядом на газоне. Тут же валялись открытые стеклянные ампулы. Они были разбросаны по всей площадке. Хорошо, что маленький ребенок не успел порезаться и взять в руки шприц, — пишет жительница микрорайона «Парковый» Вера Юдина.

Женщина предупреждает мамочек быть бдительными. Перед тем, как пустить ребенка в песочницу, стоит проверить песок на предмет безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU