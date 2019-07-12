В Челябинской области пенсионерку убило молнией на берегу озера
Трагедия произошла 10 июля на берегу озера Шантропай. Жительница Екатеринбурга приехала в гости к подруге в село Белоусово Еткульского района. Обе женщины отдыхали у водоема, когда неожиданно поднялся сильный ветер и началась гроза. Пенсионерка из Екатеринбурга не успела добежать до укрытия. В нее угодил разряд молнии. 58-летняя женщина скончалась на месте.
— По данному факту начата проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины несчастного случая,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Тело погибшей отправлено в бюро судебно-медицинской экспертизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU