Как студенту найти работу в Челябинске
Газета «Вечерний Челябинск» делится репортажем о том, как ее журналист Наталья Фирсанова искала работу, подходящую для студентов.
Сначала девушку ждали сплошные разочарования. Например, многие объявления зазывали студентов на свободный график, а на собеседовании выяснялось, что работа на полный день. Проще всего оказалось получить работу уборщицы или разносчика еды по заказам электронных приложений. Но тут студента фактически брали в рабство: дорогу не оплачивали и по малейшему поводу штрафовали. Неплохой выход — пойти в репетиторы. Но искать учеников очень проблематично в середине года — всех желающих разбирают по осени.
Наталья Фирсова нашла себя в копирайтинге. Иногда ей заказывали сомнительные тексты, к примеру, написать историю, как она заработала свой первый миллион, и поделиться историей своего успеха. Самой же девушке платили копейки.
— Но есть и более простой способ увеличить свой доход — получить прибавку к стипендии, — сделала вывод Наталья. — Для этого нужно проявлять активность, например, стать волонтером, стремиться к высоким достижениям в спорте или творчестве и просто на пятерки сдавать сессию.
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