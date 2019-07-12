2019-07-12T10:28:00+03:00
Общество

Как студенту найти работу в Челябинске

И каким объявлениям точно не верить
Лидия ПЕСКОВА
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На одну стипендию сыт не будешь, поэтому многие ищут работу.На одну стипендию сыт не будешь, поэтому многие ищут работу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Газета «Вечерний Челябинск» делится репортажем о том, как ее журналист Наталья Фирсанова искала работу, подходящую для студентов.

Сначала девушку ждали сплошные разочарования. Например, многие объявления зазывали студентов на свободный график, а на собеседовании выяснялось, что работа на полный день. Проще всего оказалось получить работу уборщицы или разносчика еды по заказам электронных приложений. Но тут студента фактически брали в рабство: дорогу не оплачивали и по малейшему поводу штрафовали. Неплохой выход — пойти в репетиторы. Но искать учеников очень проблематично в середине года — всех желающих разбирают по осени.

Наталья Фирсова нашла себя в копирайтинге. Иногда ей заказывали сомнительные тексты, к примеру, написать историю, как она заработала свой первый миллион, и поделиться историей своего успеха. Самой же девушке платили копейки.

— Но есть и более простой способ увеличить свой доход — получить прибавку к стипендии, — сделала вывод Наталья. — Для этого нужно проявлять активность, например, стать волонтером, стремиться к высоким достижениям в спорте или творчестве и просто на пятерки сдавать сессию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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