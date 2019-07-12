Жителям Южного Урала старше 40 лет разрешили проходить диспансеризацию каждый год
Проходить диспансеризацию можно раз в три года, а людям старше 40 лет — каждый год, сообщает газета «Южноуральская панорама».
С этого года южноуральцы вправе взять день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации. Работающие пенсионеры и те, кому до пенсии осталось не более пяти лет, могут рассчитывать на два дня для проверки здоровья. Что немаловажно: многие южноуральцы имеют возможность пройти диспансеризацию вечером и в выходные.
— К диспансеризации привлечены 64 медицинские организации региона. На сегодняшний день у 73 % медучреждений есть реальная возможность работать по вечерам и в субботу, — говорит начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни областного минздрава Ольга Яворская.
На следующей неделе на сайте минздрава появится список больниц, где можно пройти диспансеризацию, и режим их работы.
В прошлом году диспансеризацию прошли 385,3 тысячи южноуральцев. Заболевания обнаружили у 95,8 тысячи человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU