Жителям Южного Урала старше 40 лет разрешили проходить диспансеризацию каждый год

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-12T13:33:55+03:00

В прошлом году во время диспансеризации болезни нашли у каждого четвертого человека. Фото: Евгения ГУСЕВА

К тому же вечером и по выходным

Изменить размер текста: A A

Проходить диспансеризацию можно раз в три года, а людям старше 40 лет — каждый год, сообщает газета «Южноуральская панорама».

С этого года южноуральцы вправе взять день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации. Работающие пенсионеры и те, кому до пенсии осталось не более пяти лет, могут рассчитывать на два дня для проверки здоровья. Что немаловажно: многие южноуральцы имеют возможность пройти диспансеризацию вечером и в выходные.

— К диспансеризации привлечены 64 медицинские организации региона. На сегодняшний день у 73 % медучреждений есть реальная возможность работать по вечерам и в субботу, — говорит начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни областного минздрава Ольга Яворская.

На следующей неделе на сайте минздрава появится список больниц, где можно пройти диспансеризацию, и режим их работы.

В прошлом году диспансеризацию прошли 385,3 тысячи южноуральцев. Заболевания обнаружили у 95,8 тысячи человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU