2019-07-12T13:29:04+03:00
Общество

Жителей Челябинска зовут на благотворительный забег накануне Дня железнодорожника

Ежегодный фестиваль «Достигая цели» состоится 2 августа на стадионе имени Елесиной
Алексей МИКУШИН
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Традиционно все средства, собранные от стартовых взносов, перечислят в помощь онкобольным детям.Традиционно все средства, собранные от стартовых взносов, перечислят в помощь онкобольным детям.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Семейный праздник пройдет в начале августа в Челябинске. Гостей ждут мастер-классы и игровые площадки. Но главное в программе — благотворительные забеги на 1,5 и 5 км по парку Гагарина и Шершневскому бору. Самые маленькие (детишки от 6 до 9 лет) смогут преодолеть 500-метровые дистанции по стадиону. Фестиваль «Достигая цели» организует Южно-Уральская железная дорога.

Традиционно все средства, собранные от стартовых взносов участников, будут перечислены благотворительному движению помощи онкобольным детям «Искорка», сообщили в ЮУЖД.

В этом году деньги направят на лечение трехлетней Валерии Забродской, ей поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз. Размер стартового взноса от 200 до 500 рублей. Необходимо зарегистрироваться на сайте russiarunning.com, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Можно указать сумму платежа больше минимального взноса.

Фестиваль пройдет накануне Дня железнодорожника, 2 августа, в Челябинске на стадионе им. Елесиной (выдача стартовых пакетов с 16.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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