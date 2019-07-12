В Челябинске легковушка перевернулась на крышу и вылетела на трамвайные пути

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-12T17:24:30+03:00

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Авария произошла 12 июля на Свердловском проспекте в районе ветлечебницы. Перевернувшийся на крышу «ВАЗ-2107» выбросило на трамвайные рельсы. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По их словам «Семерка» заглохла на проезжей части. Водитель вышел из машины посмотреть, что случилось. В этот момент в легковушку на большой скорости въехала «Тойота». Удар был такой силы, что отечественный автомобиль перевернулся на крышу и опрокинулся на трамвайные пути.

Судя по фото с места аварии, «ВАЗ-2107» превратился в груду металла.

На месте дорожного происшествия работают сотрудники ГИБДД. О погибших и пострадавших ничего не сообщается. По предварительным данным в салоне «Семерки» в момент ДТП находился пассажир.

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ИСТОЧНИК KP.RU