«Водитель сбежал с места аварии»: в Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами
Страшная авария с участием маршрутного такси произошла вечером 12 июля на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чайковского. Маршрутка с пассажирами столкнулась с иномаркой. От удара микроавтобус опрокинулся на бок. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
— Предположительно виновником стал водитель маршрутки, который скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадали несколько человек, — пишет автор поста.
На места ДТП работают четыре бригады "скорой помощи" и пожарные Фото: vk.com "Челябинский транспорт"
На снимках с места ДТП столпотворение машин. На место аварии прибыли семь бригад «скорой помощи» и пожарный расчет. На кадрах видно, как из перевернувшегося микроавтобуса вытаскивают пассажиров. Официальной информации по данному дорожному происшествию пока нет.
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