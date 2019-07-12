2019-07-12T18:22:38+03:00
Происшествия

«Водитель сбежал с места аварии»: в Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами

Несколько человек пострадало
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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На кадрах видно, как из перевернувшегося микроавтобуса вытаскивают пассажиров Фото: vk.com "Челябинский транспорт"На кадрах видно, как из перевернувшегося микроавтобуса вытаскивают пассажиров Фото: vk.com "Челябинский транспорт"
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Страшная авария с участием маршрутного такси произошла вечером 12 июля на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чайковского. Маршрутка с пассажирами столкнулась с иномаркой. От удара микроавтобус опрокинулся на бок. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

— Предположительно виновником стал водитель маршрутки, который скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадали несколько человек, — пишет автор поста.

На места ДТП работают четыре бригады "скорой помощи" и пожарные Фото: vk.com "Челябинский транспорт"

На места ДТП работают четыре бригады "скорой помощи" и пожарные Фото: vk.com "Челябинский транспорт"

На снимках с места ДТП столпотворение машин. На место аварии прибыли семь бригад «скорой помощи» и пожарный расчет. На кадрах видно, как из перевернувшегося микроавтобуса вытаскивают пассажиров. Официальной информации по данному дорожному происшествию пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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