2019-07-12T20:34:30+03:00
Происшествия

Алексей Текслер прокомментировал аварию с участием маршрутки на северо-западе Челябинска

Глава региона дал важное поручение руководству города
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Алексей Текслер назвал это дорожное происшествие «абсолютно недопустимым»Алексей Текслер назвал это дорожное происшествие «абсолютно недопустимым»Фото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Страшное ДТП произошло вечером 12 июля на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского. Маршрутка с пассажирами столкнулась с иномаркой. От удара микроавтобус опрокинулся на бок. Пострадало семь человек. Среди них водитель маршрутного такси. Информация о том, что он сбежал с места аварии не подтвердилась.

В аварии пострадало семь человек Фото: vk.com "Челябинский транспорт"

В аварии пострадало семь человек Фото: vk.com "Челябинский транспорт"

— Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Состояние одного — оценивается, как средней тяжести, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

На аварию с участием общественного транспорта отреагировал Алексей Текслер. Глава Челябинской области назвал это дорожное происшествие «абсолютно недопустимым».

— В погоне за выручкой водители забывают об элементарных правилах безопасности, ставя под угрозу жизни пассажиров. Необходимо наводить порядок в этой сфере. Именно такую задачу я поставил перед руководством города, — заявил Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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