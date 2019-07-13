2019-07-13T08:36:30+03:00
Общество

В Курганской области объявлен сбор средств на транспортировку российского туриста из Таиланда

У мужчины случился инсульт, а страховка покрыла только лечение
Лидия ПЕСКОВА
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Прооперированный в Таиланде житель Кургана не может вернуться домой.Прооперированный в Таиланде житель Кургана не может вернуться домой.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Житель Кургана Валерий Шибаев отдыхал в Таиланде. На второй день долгожданного отпуска у мужчины случился инсульт. Чтобы вернуть туриста на родину и продолжить лечение, его семье нужна материальная помощь, сообщает пресс-служба Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

В Таиланде Валерию сделали экстренную операцию по удалению аневризмы. После этого мужчина впал в кому и перенес пневмонию. Месяц его выхаживали в частном госпитале.

— Страхового покрытия в размере 40 тысяч долларов хватило только на содержание. За операцию родные нашего земляка платили сами. Сейчас тайские врачи дали добро на перелет в Россию. Валерий находится в сознании и постепенно учится заново разговаривать, двигаться. Из Таиланда его должны эвакуировать в московский институт имени Склифософского, где мужчину будут лечить лечить бесплатно. Однако денег на транспортировку (а нужны 400 тысяч рублей) у родных Валерия нет, — говорят в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области.

Если вы можете помочь семье собрать эту сумму, напишите чиновникам из соцзащиты по электронке (kudrjavceva_iv@kurganobl.ru) или позвонить в главное управление по телефону 8 (3522) 44-76-68.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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