Еще одна пешеходная улица, помимо Кировки, появится в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-13T10:00:05+03:00

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В пятницу, 12 июля, глава региона Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова побывали на улице Тернопольской, которая упирается в сквер напротив ЮУрГУ. Сегодня здесь создают творческое пространство наподобие Кировки — еще одну пешеходную улицу для прогулок.

На обновленной улице появятся широкие тротуары (а между ними — небольшой проезд для автомобилей), парковочные места и много зелени. На Тернопольской уже высадили почти две тысячи многолетних кустарников и более десяти крупномерных деревьев.

На улице расположат торговые, гастрономические, культурные и развлекательные объекты. Все здания обещают выдержать в едином стиле. на Тернопольской также появится площадка для работы стартап комьюнити, речь идет о пространстве для начинающих предпринимателей.

Прогуляться по улице, обещают чиновники, жители и гости города смогут уже в сентябре, когда город отметит очередной день рождения.

Помимо этого, обновят и сам сквер ЮУрГУ. Что особенно важно: в маленьком сквере восстановят фонтан, который ранее находился со стороны проспекта Ленина. Правда, бассейна уже не будет. Фонтан станет открытым: под его струями можно будет ходить и бегать.

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ИСТОЧНИК KP.RU