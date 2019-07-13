Упавшее дерево заблокировало выезд из двора многоэтажки в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-13T12:44:28+03:00

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В Челябинске продолжают падать деревья. Нельзя сказать, что в городе бушует шквалистый ветер, однако хватает и слабых порывов, чтобы срывать ветки и валить стволы. Очередное ЧП случилось в субботу, 13 июля, сообщает читатель КП-Челябинск.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Братьев Кашириных, 105.

— Неожиданно с корнем вырвало дерево. Оно упало рядом с машинами. Вокруг бегает много детей, но никто не пострадал, — говорит очевидец Альберт Растяпин. — Дерево упало на дорогу, которая ведет во двор. Из-за этого машины не могут проехать.

МЧС напоминает, что при усилении ветра не нужно парковать машины под кронами больших деревьев, а также рядом с конструкциями, которые могут разрушиться и упасть. К сожалению, в этом году упавших деревьев на удивление много.

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ИСТОЧНИК KP.RU