2019-07-13T13:34:09+03:00
Общество

«Словно птиц в облака выпускать корабли — это лучшая в мире работа»: житель Челябинска написал лирическую песню про наш аэропорт

Слушаем и восхищаемся
Лидия ПЕСКОВА
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Всем прилетающим и улетающим посвящается.Всем прилетающим и улетающим посвящается.Фото: Александр ГЛУЗ
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Воздушная гавань города переживает масштабную реконструкцию. К саммитам-2020 горожане увидят обновленный и похорошевший аэропорт «Челябинск», который теперь носит имя Курчатова.

А пока аэропорт то и дело критикуют по разным поводам. Проблем, и правда, немало. На общественном транспорте ночью туда не доехать, хотя часть рейсов как раз прилетает и вылетает в темное время суток. Из-за таксистов на подъезде к аэропорту огромные пробки — можно и опоздать...

Но те, кто трудится в нашей воздушной гавани, любят ее за романтику неба.

Лидер группы «Шуга» Алексей Баранников (он работает инженером-метрологом на «Челябинском авиапредприятии») исполнил со сцены Ильменского фестиваля красивую песню про аэропорт. Коллеги считают ее неофициальным гимном нашего аэропорта.

Давайте послушаем ее вместе. Она, и правда, цепляет за душу. Может быть, после этого вы по-другому посмотрите на весь Челябинск.

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Неофициальный гимн челябинского аэропорта.Видео предоставлено пресс-службой аэропорта "Челябинск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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