До выборов губернатора Челябинской области дошли пять человек

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-13T15:50:46+03:00

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В субботу, 13 июля, областная избирательная комиссия назвала имена пятерых человек, которые смогут принять участие в выборах губернатора. Регистрация кандидатов завершена официально.

Статус кандидата на пост губернатора области официально получили:

— Алексей Текслер (удостоверение кандидата он получил еще в четверг);

— Алексей Севастьянов (партия «Гражданская сила»);

— Виталий Пашин (ЛДПР);

— Константин Нациевский (КПРФ);

— Сергей Смышляев (партия «Родина»).

Самовыдвиженцы (Андрей Аюпов, Виктор Перов, Станислав Артемов, Александр Лебедев, Сергей Морозов и Татьяна Якимова), а также представители партий (Степан Фирстов и Ярослав Щербаков) не смогли собрать за свои кандидатуры минимально необходимое количество подписей от избирателей.

Выборы губернатора области пройдут 8 сентября 2019 года, за пост главы региона будут бороться пять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU