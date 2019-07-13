До выборов губернатора Челябинской области дошли пять человек
В субботу, 13 июля, областная избирательная комиссия назвала имена пятерых человек, которые смогут принять участие в выборах губернатора. Регистрация кандидатов завершена официально.
Статус кандидата на пост губернатора области официально получили:
— Алексей Текслер (удостоверение кандидата он получил еще в четверг);
— Алексей Севастьянов (партия «Гражданская сила»);
— Виталий Пашин (ЛДПР);
— Константин Нациевский (КПРФ);
— Сергей Смышляев (партия «Родина»).
Самовыдвиженцы (Андрей Аюпов, Виктор Перов, Станислав Артемов, Александр Лебедев, Сергей Морозов и Татьяна Якимова), а также представители партий (Степан Фирстов и Ярослав Щербаков) не смогли собрать за свои кандидатуры минимально необходимое количество подписей от избирателей.
Выборы губернатора области пройдут 8 сентября 2019 года, за пост главы региона будут бороться пять человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU