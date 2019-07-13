2019-07-13T15:50:46+03:00
Общество

До выборов губернатора Челябинской области дошли пять человек

Остальные претенденты на должность главы региона отсеялись
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября.Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В субботу, 13 июля, областная избирательная комиссия назвала имена пятерых человек, которые смогут принять участие в выборах губернатора. Регистрация кандидатов завершена официально.

Статус кандидата на пост губернатора области официально получили:

— Алексей Текслер (удостоверение кандидата он получил еще в четверг);

— Алексей Севастьянов (партия «Гражданская сила»);

— Виталий Пашин (ЛДПР);

— Константин Нациевский (КПРФ);

— Сергей Смышляев (партия «Родина»).

Самовыдвиженцы (Андрей Аюпов, Виктор Перов, Станислав Артемов, Александр Лебедев, Сергей Морозов и Татьяна Якимова), а также представители партий (Степан Фирстов и Ярослав Щербаков) не смогли собрать за свои кандидатуры минимально необходимое количество подписей от избирателей.

Выборы губернатора области пройдут 8 сентября 2019 года, за пост главы региона будут бороться пять человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные из Челябинска потушили горящий балкон на девятом этаже жилого дома
К зашкаливающей жаре на Южном Урале в воскресенье добавятся грозы и град
«Словно птиц в облака выпускать корабли — это лучшая в мире работа»: житель Челябинска написал лирическую песню про наш аэропорт
На озере Смолино в Челябинске спасли тонущего малыша
Упавшее дерево заблокировало выезд из двора многоэтажки в Челябинске
Из-за жары федеральные трассы Челябинской области и Зауралья закрыли для тяжеловесов
Лето жаркое: конца жаре на Южном Урале не видно
Еще одна пешеходная улица, помимо Кировки, появится в центре Челябинска
Оксана Пушкина рассказала о травле после гибели избитой мужем Даши Рубцовой в Магнитогорске
В Курганской области объявлен сбор средств на транспортировку российского туриста из Таиланда
Жительница Магнитогорска родила на приеме в женской консультации
Алексей Текслер прокомментировал аварию с участием маршрутки на северо-западе Челябинска
На озере в Челябинске утонула девятилетняя девочка
Житель Южного Урала, чудом выживший в страшной аварии, покончил с собой
«Водитель сбежал с места аварии»: в Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами
В Челябинске легковушка перевернулась на крышу и вылетела на трамвайные пути
«Молнию притянула золотая цепочка»: стали известны подробности гибели пенсионерки на озере под Челябинском
Жара до +39: МЧС предупреждает об аномальной погоде на Южном Урале
В зоопарке Челябинска сняли на видео крадущегося гепарда
Жителям Южного Урала старше 40 лет разрешили проходить диспансеризацию каждый год
Жителей Челябинска зовут на благотворительный забег накануне Дня железнодорожника
В центре Челябинска заметили грибы
Турблогер: в Челябинске стало лучше пахнуть
В Челябинске коммунальщики «починили» скотчем поврежденную ураганом газовую трубу
Как студенту найти работу в Челябинске
Жителей Челябинска напугал черный дым со стороны Чурилово
Школьник упал с недостроенного здания в Челябинске