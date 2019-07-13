2019-07-13T16:23:30+03:00
Происшествия

Пожарные из Челябинска потушили горящий балкон на девятом этаже жилого дома

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
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ЧП случилось на Северо-Западе города в субботу, 13 июля. На девятом этаже дома по улице Чичерина, 35А, загорелся балкон. Даже с улицы стихия выглядела внушительно, описывают инцидент очевидцы.

Куски балкона летели вниз, а сильный ветер раздувал и трепал языки пламени.

Балкон выгорел весь, но огонь удалось вовремя остановить. На жилую часть квартиры пламя не перекинулось. Даже эвакуация жильцов подъезда не проводилась.

На месте ЧП работали две автолестницы.

Что стало причиной пожара, пока не ясно. Возможно, кто-то бросил на балкон не до конца потушенную сигарету. Также на самом балконе могли храниться предметы, которые в жару и на солнце могли воспламениться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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