Ничего святого: в Магнитогорске осквернили сквер памяти жертвам 31 декабря

СЕГОДНЯ 19:15 2019-07-13T19:15:26+03:00

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В память о семьях, погибших при взрыве газа на улице Карла Маркса, 164, в Магнитогорске, этим летом разбили красивый сквер. А на этой неделе жители дома пожаловались на то, что его осквернили.

Вандалы изуродовали две скамейки: облили моторным маслом и измазали экскрементами. Разрисовали уличные тренажеры. А потом кто-то на автомобиле проехал по плитке, оставив грязные следы земли.

— Ничего святого! — возмущаются люди.

Фото: Верстов.инфо.

Скамейки уже заменили на новые. Старые будут чистить. Очистят также гранит, на котором остались следы от масла, — рассказал «Верстов.Инфо» начальник управления капитального строительства и благоустройства Магнитогорска Александр Печкарев.

Поиском тех, кто все это сделал, займется полиция. Например, машина, проехавшая по скверу попала в камеры видеонаблюдения — ее владельца вычислят первым.

Всех, кто что-либо знает о злоумышленниках, просят звонить в приемную управления капитального строительства и благоустройства по номеру 49-05-20.

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ИСТОЧНИК KP.RU