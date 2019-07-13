2019-07-13T19:31:15+03:00
Общество

Без шашлыков, грибов и ягод: жителям Курганской области запретили ходить в лес

Пока всего лишь на два жарких дня
Лидия ПЕСКОВА
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Чиновники опасаются, что прогулки могут обернуться лесными пожарами.Чиновники опасаются, что прогулки могут обернуться лесными пожарами.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Курганской области введен двухдневный запрет на посещение лесов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Необходимость запрета вызвана аномально жаркой погодой, которая установилась в эти выходные — 13 и 14 июля. Чиновники опасаются, что массовые прогулки на природе могут стать причиной больших лесных пожаров.

Запрет не касается граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, а также тех, кто отдыхает в санаториях и на базах отдыха.

В настоящее время в Кургане и по всей Курганской области действует особый противопожарный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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