Без шашлыков, грибов и ягод: жителям Курганской области запретили ходить в лес
В Курганской области введен двухдневный запрет на посещение лесов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Необходимость запрета вызвана аномально жаркой погодой, которая установилась в эти выходные — 13 и 14 июля. Чиновники опасаются, что массовые прогулки на природе могут стать причиной больших лесных пожаров.
Запрет не касается граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, а также тех, кто отдыхает в санаториях и на базах отдыха.
В настоящее время в Кургане и по всей Курганской области действует особый противопожарный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU