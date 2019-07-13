Житель Магнитогорска, сбивший педагога на глазах у детей, лишился прав

СЕГОДНЯ 21:33 2019-07-13T21:33:40+03:00

Мужчину лишили прав, но педагог надеется получить еще и компенсацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, пострадавшая собирается получить компенсацию за моральный ущерб

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В четверг, 11 июля, отряд детей из местного лагеря шел из столовой по улице Николая Шишки в Магнитогорске. Неожиданно детей начала догонять «Лада Ларгус». Тогда молоденькая педагог побежала навстречу машине и попыталась ее остановить. Водитель что-то кричал ей сначала, а потом сбил и уехал.

Педагог серьезно не пострадала. Вызывать скорую ей не стали. Вместо этого девушка обратилась в полицию. Она успел снять на телефон номер машины. Найти мужчину труда не составило. Оказалось, что за рулем «Ларгуса» сидел отец четырех ребятишек.

На суде мужчина заявил, что уехал, потому что не посчитал произошедшее дорожным происшествием. За то, что водитель оставил место ДТП, суд лишил его на год водительских прав.

Пострадавшая педагог хочет пойти еще дальше — взыскать с мужчины моральный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU