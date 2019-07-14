Ребенок утонул на детском пляже в Челябинской области
В Кыштыме Челябинской области есть детский пляж. В субботу, 13 июля там утонул ребенок. Школьнику было восемь лет. На берег он пришел с семьей.
В соцсетях местные жители живо обсуждают трагедию. Одни грешат на спасателей:
— Не спасатели, а одно название!
— В прошлом году они работали пьяные. Пожаловались в администрацию — их убрали совсем.
— Мы были в этом году. Там спасатели — два дедка в наколках и оба поддатые.
Другие упрекают в трагедии родителей:
— Где они были? Спасателей на каждый пляж не посадишь. Если едете с детьми в места опасные для жизни — нужно за ними следить.
— Семья многодетная, вроде на учете в полиции стоит.
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ИСТОЧНИК KP.RU