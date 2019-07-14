2019-07-14T07:47:05+03:00
Происшествия

Ребенок утонул на детском пляже в Челябинской области

Спасатели не смогли ему помочь
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В Кыштыме утонул восьмилетний ребенок.В Кыштыме утонул восьмилетний ребенок.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Кыштыме Челябинской области есть детский пляж. В субботу, 13 июля там утонул ребенок. Школьнику было восемь лет. На берег он пришел с семьей.

В соцсетях местные жители живо обсуждают трагедию. Одни грешат на спасателей:

— Не спасатели, а одно название!

— В прошлом году они работали пьяные. Пожаловались в администрацию — их убрали совсем.

— Мы были в этом году. Там спасатели — два дедка в наколках и оба поддатые.

Другие упрекают в трагедии родителей:

— Где они были? Спасателей на каждый пляж не посадишь. Если едете с детьми в места опасные для жизни — нужно за ними следить.

— Семья многодетная, вроде на учете в полиции стоит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске задержаны две женщины за продажу таблеток для похудения
Восемь человек едва не погибли на водоеме в Челябинской области
Иномарка врезалась в полицейскую машину в центре Челябинска
Из-за анормальной жары в Челябинской области объявили «оранжевую тревогу»
В соцсетях обсуждают гуляющего по подоконнику малыша из Челябинска
Житель Магнитогорска, сбивший педагога на глазах у детей, лишился прав
Без шашлыков, грибов и ягод: жителям Курганской области запретили ходить в лес
Ничего святого: в Магнитогорске осквернили сквер памяти жертвам 31 декабря
На таможне в Пулково задержали иностранца с радиоактивными часами из Челябинска
Жителей Челябинска начнут штрафовать за купание на диких пляжах
В центре Челябинска на месяц перекроют движение
Гипертоников просят не садиться за руль в нынешние выходные в Челябинске
Пожарные из Челябинска потушили горящий балкон на девятом этаже жилого дома
До выборов губернатора Челябинской области дошли пять человек
К зашкаливающей жаре на Южном Урале в воскресенье добавятся грозы и град
«Словно птиц в облака выпускать корабли — это лучшая в мире работа»: житель Челябинска написал лирическую песню про наш аэропорт
На озере Смолино в Челябинске спасли тонущего малыша
Упавшее дерево заблокировало выезд из двора многоэтажки в Челябинске
Из-за жары федеральные трассы Челябинской области и Зауралья закрыли для тяжеловесов
Лето жаркое: конца жаре на Южном Урале не видно