Ребенок утонул на детском пляже в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-14T07:47:05+03:00

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В Кыштыме Челябинской области есть детский пляж. В субботу, 13 июля там утонул ребенок. Школьнику было восемь лет. На берег он пришел с семьей.

В соцсетях местные жители живо обсуждают трагедию. Одни грешат на спасателей:

— Не спасатели, а одно название!

— В прошлом году они работали пьяные. Пожаловались в администрацию — их убрали совсем.

— Мы были в этом году. Там спасатели — два дедка в наколках и оба поддатые.

Другие упрекают в трагедии родителей:

— Где они были? Спасателей на каждый пляж не посадишь. Если едете с детьми в места опасные для жизни — нужно за ними следить.

— Семья многодетная, вроде на учете в полиции стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU