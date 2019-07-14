Восемь человек едва не погибли на водоеме в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-14T08:10:50+03:00

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Верхнеуральское водохранилище в Челябинской области — популярное место отдыха. Именно здесь накануне едва не утонули восемь человек. Однако всех удалось спасти. На помощь пришли специалисты инспекции по маломерным судам.

Компания молодежи решила поплавать на двух надувных матрасах.

— Причем на один из них поместилось аж пять пассажиров! Когда группа уже отплыла на приличное расстояние, сильные порывы ветра перевернули матрасы и люди оказались в воде. А до берега порядка 300 метров. В такой нештатной ситуации, когда даже у подготовленного человека силы заканчиваются быстро, это очень большое расстояние. Шестеро человек обладали достаточными навыками плавания и первое время держались на воде, помогая девушке, которая плавать не умела, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Специалисты вытащили из воды утопающих и везли их на берег, как вдруг услышали крики о помощи. Ребенка в спасательном круге унесло далеко от пляжа. Отец пытался добраться до него вплавь, но не успевал. Инспекторы ГИМСа вытащили ребенка из воды — восьмая спасенная за дежурство жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU