Из-за ночного пожара эвакуировали многоэтажку в Миассе

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-14T09:35:43+03:00

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В ночь на 14 июля в Миассе эвакуировали жителей девятиэтажного дома. Пожарных вызвали в район Машгородка на адрес Жуковского, 6. Загорелась однокомнатная квартира на первом этаже.

— У нас полная эвакуация, пожарные стучались ко всем в двери. Мы намочили полотенца и побежали на воздух, — рассказала в соцсетях жительница подъезда.

Пожар начался около двух часов ночи. Жильцы говорят, что в квартире, которая стала эпицентром возгорания, живет пожилая пара. Никто не пострадал.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/720090" frameborder="0"></iframe> Пожар в Миассе.

ИСТОЧНИК KP.RU