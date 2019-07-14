Из-за ночного пожара эвакуировали многоэтажку в Миассе
В ночь на 14 июля в Миассе эвакуировали жителей девятиэтажного дома. Пожарных вызвали в район Машгородка на адрес Жуковского, 6. Загорелась однокомнатная квартира на первом этаже.
— У нас полная эвакуация, пожарные стучались ко всем в двери. Мы намочили полотенца и побежали на воздух, — рассказала в соцсетях жительница подъезда.
Пожар начался около двух часов ночи. Жильцы говорят, что в квартире, которая стала эпицентром возгорания, живет пожилая пара. Никто не пострадал.
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Пожар в Миассе.
ИСТОЧНИК KP.RU