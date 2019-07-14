2019-07-14T09:35:43+03:00
Происшествия

Из-за ночного пожара эвакуировали многоэтажку в Миассе

Загорелась однокомнатная квартира на первом этаже
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на 14 июля в Миассе эвакуировали жителей девятиэтажного дома. Пожарных вызвали в район Машгородка на адрес Жуковского, 6. Загорелась однокомнатная квартира на первом этаже.

— У нас полная эвакуация, пожарные стучались ко всем в двери. Мы намочили полотенца и побежали на воздух, — рассказала в соцсетях жительница подъезда.

Пожар начался около двух часов ночи. Жильцы говорят, что в квартире, которая стала эпицентром возгорания, живет пожилая пара. Никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Пожар в Миассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области продолжает бушевать ветер
«Трактор» покинул форвард Игорь Полыгалов
Фурам запретили движение по трассам Челябинской и Курганской области
На месте мусорного полигона под Челябинском высадят цветы
Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе в Челябинской области
В Челябинске задержаны две женщины за продажу таблеток для похудения
Восемь человек едва не погибли на водоеме в Челябинской области
Иномарка врезалась в полицейскую машину в центре Челябинска
Ребенок утонул на детском пляже в Челябинской области
Из-за анормальной жары в Челябинской области объявили «оранжевую тревогу»
В соцсетях обсуждают гуляющего по подоконнику малыша из Челябинска
Житель Магнитогорска, сбивший педагога на глазах у детей, лишился прав
Без шашлыков, грибов и ягод: жителям Курганской области запретили ходить в лес
Ничего святого: в Магнитогорске осквернили сквер памяти жертвам 31 декабря
На таможне в Пулково задержали иностранца с радиоактивными часами из Челябинска
Жителей Челябинска начнут штрафовать за купание на диких пляжах
В центре Челябинска на месяц перекроют движение
Гипертоников просят не садиться за руль в нынешние выходные в Челябинске
Пожарные из Челябинска потушили горящий балкон на девятом этаже жилого дома
До выборов губернатора Челябинской области дошли пять человек
К зашкаливающей жаре на Южном Урале в воскресенье добавятся грозы и град
«Словно птиц в облака выпускать корабли — это лучшая в мире работа»: житель Челябинска написал лирическую песню про наш аэропорт
На озере Смолино в Челябинске спасли тонущего малыша
Упавшее дерево заблокировало выезд из двора многоэтажки в Челябинске
Из-за жары федеральные трассы Челябинской области и Зауралья закрыли для тяжеловесов
Лето жаркое: конца жаре на Южном Урале не видно