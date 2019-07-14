2019-07-14T09:49:36+03:00
Происшествия

Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе в Челябинской области

Также в больницу попал маленький ребенок
Андрей АБРАМОВ
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Авария случилась под Карталами в Челябинской области ночью 14 июля. Kia вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную «четырнадцатую». Пассажирка второй легковушки погибла на месте ДТП.

Известно, что водитель иномарки сел за руль пьяным. Ему 31 год. Его жертвами стала молодая семья. От столкновения также серьезно пострадал трехлетний мальчик.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД Челябинской области и полицейские следователи — ведь погиб человек. За такое уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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