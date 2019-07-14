2019-07-14T11:10:02+03:00
Общество

Фурам запретили движение по трассам Челябинской и Курганской области

Ограничение вводится с 13:00 до 22:00
Андрей АБРАМОВ
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На трассах Челябинской и Курганской области запретили ездить фурам.На трассах Челябинской и Курганской области запретили ездить фурам.Фото: Тимур ХАНОВ
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В воскресенье, 14 июля, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей ввели ограничения для тяжеловесного транспорта. Проще говоря, фурам запрещено двигаться по загородным трассам. Причиной стала аномальная жара.

— Ограничение вводится с 13:00 до 22:00 местного времени, — сообщает управление дорог «Южный Урал».

Какие участки под запретом для грузовиков

М-5 км 1548-1871;

А-310 16+146;

М-5ПкЕ 11-130;

Р-254 12-465;

Р-254ПкТ 0-91;

Р-354 125-356.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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