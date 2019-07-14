Фурам запретили движение по трассам Челябинской и Курганской области
В воскресенье, 14 июля, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей ввели ограничения для тяжеловесного транспорта. Проще говоря, фурам запрещено двигаться по загородным трассам. Причиной стала аномальная жара.
— Ограничение вводится с 13:00 до 22:00 местного времени, — сообщает управление дорог «Южный Урал».
Какие участки под запретом для грузовиков
М-5 км 1548-1871;
А-310 16+146;
М-5ПкЕ 11-130;
Р-254 12-465;
Р-254ПкТ 0-91;
Р-354 125-356.
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ИСТОЧНИК KP.RU