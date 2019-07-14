2019-07-14T14:36:27+03:00
Происшествия

Пожар случился в многоэтажке в Челябинске

На место ЧП съехались экстренные службы
Андрей АБРАМОВ
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Пожар на улице Братьев Кашириных, 105 в Челябинске.Пожар на улице Братьев Кашириных, 105 в Челябинске.Фото: СОЦСЕТИ
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Днем 14 июля в Челябинске загорелась многоэтажка на Братьев Кашириных, 105. Это длинный дом в районе остановки Каширинский рынок. Черный дым валит из окон, который выходят в подъезд.

— Судя по всему, очаг возгорания в подъезде. Пострадавших не видим, — сообищили КП-Челябинск очевидцы.

На место приехала бригада пожарных и машина скорой.

Позже в МЧС уточнили, что возгорание произошло в одной из квартир. Жильцов подъезда эвакуировали, но очаг пламени удалось быстро ликвидировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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