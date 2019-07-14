Пожар случился в многоэтажке в Челябинске
Днем 14 июля в Челябинске загорелась многоэтажка на Братьев Кашириных, 105. Это длинный дом в районе остановки Каширинский рынок. Черный дым валит из окон, который выходят в подъезд.
— Судя по всему, очаг возгорания в подъезде. Пострадавших не видим, — сообищили КП-Челябинск очевидцы.
На место приехала бригада пожарных и машина скорой.
Позже в МЧС уточнили, что возгорание произошло в одной из квартир. Жильцов подъезда эвакуировали, но очаг пламени удалось быстро ликвидировать.
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ИСТОЧНИК KP.RU