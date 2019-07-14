Движение трамваев между двумя районами Челябинска встало из-за поломки

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-14T14:44:50+03:00

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На Каслинском мосту в Челябинске, который ведет из Калининского района через Курчатовский в сторону Металлургического района, встало движение трамваев. Составы замерли около 16.30 14 июля.

— У одного из трамваев сломался пантограф, — сообщают очевидцы.

Пантограф — это трамвайные «рога», которые подсоединяются к проводам. Движение стоит в сторону ЧМЗ из центра. Пока что в заторе шесть составов. На место вызваны ремонтные службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU