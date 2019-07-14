2019-07-14T17:30:31+03:00
Общество

В многоэтажке в Челябинске из холодного крана течет кипяток

Недавно в доме закончилась опрессовка и после этого случился сбой
Андрей АБРАМОВ
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По словам жильцов, из обоих кранов течет горячая вода.По словам жильцов, из обоих кранов течет горячая вода.Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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В редакцию КП-Челябинск обратились жители пятиэтажки на Блюхера, 2г. Это район Дорожной больницы. По словам жильцов, второй день у них из кранов течет только горячая вода.

— Поворачиваешь кран в сторону холодной — идет кипяток. За окно выше +30 градусов, а мы даже посуду не можем помыть. Управляющая компания разводит руками, — рассказали жильцы.

По словам челябинцев, опрессовка у них закончилась 9 июля, однако горячую воду дали с опозданием.

— Может быть, это такая злая шутка и они наверстывают задержку? — сокрушаются жильцы.

Отметим, что с жалобами на коммунальные проблемы можно обращаться в диспетчерскую управления ЖКХ при администрации: (351) 263-02-52, 263-21-21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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