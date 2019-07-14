Семь человек разбились в аварии под Магнитогорском

СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-14T18:33:27+03:00

Очевидцы сообщают, что вся компания была пьяна

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Днем 14 июля в Агаповском районе неподалеку от Магнитогорска автомобиль вылетел с трассы. В момент аварии в отечественной «десятке» ехали семь человек. По предварительным данным, водитель потерял управление при заходе в узкий поворот.

— Там дорога нормальная, но не для «десятки»: маленький поворот с выворотом, на большой скорости и большим весом легко выкидывает, что и произошло, — пишут очевидцы.

На кадрах с места аварии видно, что на земле лежат несколько человек.

— Женщине, которая сидела в машине, оказывали медицинскую помощь, а два мужика лежали на траве с двух сторон машины. Оба шевелились. Не орали, не стонали, просто поворачивались с боку на бок, — сообщают очевидцы.

— Ездили на озере и там видели отдыхающих из этой машины. Шестеро пьяных взрослых и девочка-подросток. Водитель был настолько пьян, что не мог стоять, — рассказывают в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU