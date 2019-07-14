2019-07-14T18:33:27+03:00
Происшествия

Семь человек разбились в аварии под Магнитогорском

Очевидцы сообщают, что вся компания была пьяна
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Машину выбросило с трассы. Фото: Светлана АнтипинаМашину выбросило с трассы. Фото: Светлана Антипина
Изменить размер текста:

Днем 14 июля в Агаповском районе неподалеку от Магнитогорска автомобиль вылетел с трассы. В момент аварии в отечественной «десятке» ехали семь человек. По предварительным данным, водитель потерял управление при заходе в узкий поворот.

— Там дорога нормальная, но не для «десятки»: маленький поворот с выворотом, на большой скорости и большим весом легко выкидывает, что и произошло, — пишут очевидцы.

На кадрах с места аварии видно, что на земле лежат несколько человек.

— Женщине, которая сидела в машине, оказывали медицинскую помощь, а два мужика лежали на траве с двух сторон машины. Оба шевелились. Не орали, не стонали, просто поворачивались с боку на бок, — сообщают очевидцы.

— Ездили на озере и там видели отдыхающих из этой машины. Шестеро пьяных взрослых и девочка-подросток. Водитель был настолько пьян, что не мог стоять, — рассказывают в соцсетях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В многоэтажке в Челябинске из холодного крана течет кипяток
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Челябинске
Наносветофоры в центре Челябинска выдрали из земли
Движение трамваев между двумя районами Челябинска встало из-за поломки
Пожар случился в многоэтажке в Челябинске
Из-за жары трассам в Челябинской области устраивают холодный душ
Девятилетний школьник утонул под присмотром пьяных родителей в Челябинской области
Полицейские спасли из горящего дома 33 человека в Челябинской области
Ветераны флота из Челябинска ищут 100 тысяч рублей, чтобы довести до совершенства единственный памятник
Житель Челябинска уехал на рыбалку и бесследно исчез
Туристку из Челябинска задержали в аэропорту Сеула и никуда не выпускают
В Челябинской области продолжает бушевать ветер
«Трактор» покинул форвард Игорь Полыгалов
Фурам запретили движение по трассам Челябинской и Курганской областях
На месте мусорного полигона под Челябинском высадят цветы
Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе в Челябинской области
Из-за ночного пожара эвакуировали многоэтажку в Миассе
В Челябинске задержаны две женщины за продажу таблеток для похудения