2019-07-15T05:40:54+03:00
Общество

Жителей Челябинской области шокировал лев в салоне отечественной легковушки

Машину с необычным пассажиром заметили на парковке
Валентина ВАГАНОВА
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Неожиданно, правда? Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»Неожиданно, правда? Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»
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В Магнитогорске, у одного из торговых центров, прохожие заметили львенка в машине с московскими номерами — лежал на задней полке. Сначала приняли его за большую игрушку, но неожиданно он захлопал глазами. Фотографию с необычным пассажиром очевидцы выложили в группу «Черное&Белое Магнитогорск».

Одни магнитогорцы с юмором отнеслись к посту.

— Симба приехал на премьеру «Короля льва».

— Это противоугонка.

Но другие забеспокоились о состоянии животного. На улице душно, а он заперт в машине. Однако, если приглядеться, можно увидеть, что впереди сидят люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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