Жителей Челябинской области шокировал лев в салоне отечественной легковушки
В Магнитогорске, у одного из торговых центров, прохожие заметили львенка в машине с московскими номерами — лежал на задней полке. Сначала приняли его за большую игрушку, но неожиданно он захлопал глазами. Фотографию с необычным пассажиром очевидцы выложили в группу «Черное&Белое Магнитогорск».
Одни магнитогорцы с юмором отнеслись к посту.
— Симба приехал на премьеру «Короля льва».
— Это противоугонка.
Но другие забеспокоились о состоянии животного. На улице душно, а он заперт в машине. Однако, если приглядеться, можно увидеть, что впереди сидят люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU