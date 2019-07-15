Житель Челябинской области получил пожизненный срок за убийство собутыльника
Сегодня, 15 июля, Челябинский областной суд огласил приговор 29-летнему жителю Златоуста. Его признали виновным в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.
Летом прошлого года он пришел в гости к приятелю, выпили. Видимо, перебрали. Завязался конфликт, который быстро перешел в драку. Обвиняемый избил приятеля до полусмерти. Но, боясь, что тот заявит в полицию, решил добить его. И сделал это крайне жестоко. Он поджег вещи и закрыл дом, оставив приятеля погибать в огне. Тот умер, отправившись угарным газом.
— В результате поджога собственнице дома причинен материальный ущерб в 341 тысячу рублей. Виновного приговорили к пожизненному лишению свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Отбывать наказание златоустовец будет в исправительной колонии особого режима.
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