Житель Челябинской области получил пожизненный срок за убийство собутыльника

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-15T16:39:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 июля, Челябинский областной суд огласил приговор 29-летнему жителю Златоуста. Его признали виновным в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

Летом прошлого года он пришел в гости к приятелю, выпили. Видимо, перебрали. Завязался конфликт, который быстро перешел в драку. Обвиняемый избил приятеля до полусмерти. Но, боясь, что тот заявит в полицию, решил добить его. И сделал это крайне жестоко. Он поджег вещи и закрыл дом, оставив приятеля погибать в огне. Тот умер, отправившись угарным газом.

— В результате поджога собственнице дома причинен материальный ущерб в 341 тысячу рублей. Виновного приговорили к пожизненному лишению свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отбывать наказание златоустовец будет в исправительной колонии особого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU