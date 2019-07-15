2019-07-15T18:59:55+03:00
Общество

В Челябинской области стало на одного миллиардера больше

А число миллионеров, наоборот, уменьшилось
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Миллиардное состояние имеют 19 южноуральцев.Миллиардное состояние имеют 19 южноуральцев.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

На Южном Урале появился еще один миллиардер. За прошлый год внушительные доходы задекларировали 19 человек, а годом ранее их число равнялось 18. Об этом рассказали в УФНС по Челябинской области.

Кому именно принадлежат такие состояния, налоговики, конечно, не сообщают. Но отмечают, что миллиардные доходы имеют бизнесмены из производственной сферы, оптовой торговли, а также те, кто совершает операции на рынке ценных бумаг.

Южноуральцев, чей годовой доход превысил 10 млрд рублей в минувшем году не зафиксировано.

А вот число миллионеров в области уменьшилось. По данным налоговиков, доход от 500 млн до 1 млрд руб. имеют 17 южноуральцев, а в 2017 году их было 21. Состояние от 100 до 500 млн задекларировали 92 человека, было 94, 10-100 млн — 650, а ранее — 700.

Число людей, чьи доходы составляют от 1 до 10 млн понизилось на тысячу. Сейчас в области около 17 тысяч рублевых миллионеров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-начальника ГИБДД из Чебаркуля, покинувшего место аварии, лишили водительских прав
В Челябинской области 4-летнего малыша унесло от берега на надувном матрасе
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение
В челябинском дворе рухнуло дерево, на которое жильцы давно жаловались коммунальщикам
Житель Челябинской области получил пожизненный срок за убийство собутыльника
Жительнице Челябинской области вынесли приговор за смерть сына-инвалида на пожаре
В Челябинске детсадовец чуть не утонул в шести метрах от берега на Шершнях
Из-за ремонта труб с горячей водой по всему Челябинску оставляют ямы
Старейшей книге о дореволюционном Челябинске исполнилось 120 лет
Студентка МГТУ выиграла 700-тысячный грант на форуме «Таврида»
На южноуральском заводе могут начать выпуск автобусов для Челябинска
Обвинение огласило свой срок для убийцы королевы красоты из Магнитогорска
Мобильный оператор Tele2 выяснил, что смотрели пользователи приложения для просмотра ТВ и фильмов Tele2 TV в первом полугодии 2019 года.