В Челябинской области стало на одного миллиардера больше

СЕГОДНЯ 18:50 2019-07-15T18:59:55+03:00

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На Южном Урале появился еще один миллиардер. За прошлый год внушительные доходы задекларировали 19 человек, а годом ранее их число равнялось 18. Об этом рассказали в УФНС по Челябинской области.

Кому именно принадлежат такие состояния, налоговики, конечно, не сообщают. Но отмечают, что миллиардные доходы имеют бизнесмены из производственной сферы, оптовой торговли, а также те, кто совершает операции на рынке ценных бумаг.

Южноуральцев, чей годовой доход превысил 10 млрд рублей в минувшем году не зафиксировано.

А вот число миллионеров в области уменьшилось. По данным налоговиков, доход от 500 млн до 1 млрд руб. имеют 17 южноуральцев, а в 2017 году их было 21. Состояние от 100 до 500 млн задекларировали 92 человека, было 94, 10-100 млн — 650, а ранее — 700.

Число людей, чьи доходы составляют от 1 до 10 млн понизилось на тысячу. Сейчас в области около 17 тысяч рублевых миллионеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU