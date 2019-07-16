2019-07-16T10:10:05+03:00
Общество

Фитнес-тренера из Магнитогорска уже второй раз судят за продажу запрещенных препаратов

Отсидев четыре года, он может вернуться в колонию еще на восемь лет
Лидия ПЕСКОВА
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При помощи сильнодействующих препаратов мужчина обещал подопечным быстрый рост мышц.При помощи сильнодействующих препаратов мужчина обещал подопечным быстрый рост мышц.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Магнитогорске перед судом предстанет фитнес-тренер, которого обвиняют в продаже сильнодействующих веществ. Они помогали посетителям клуба быстро нарастить мышцы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— В декабре 2018 года и в январе 2019-го мужчина незаконно приобрел и хранил сильнодействующие вещества, которые сбывал посетителям фитнес- центра. Препараты использовались для стимуляции роста мышечной массы и увеличения силовых показателей, — рассказывают в пресс-службе.

Оказалось, что этот проступок в биографии тренера уже не первый. Семь лет назад за аналогичное преступление суд приговорил тренера к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина освободился четыре года назад, но пошел на новое преступление.

Свою вину он полностью признал. Тренер отправлен под домашний арест.

Теперь ему грозят восемь лет заключения.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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