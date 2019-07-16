На днях жители Челябинской области получат последние квитанции за электричество от «МРСК Урала»
В этом месяце потребители электроэнергии получат последние платежные документы от ОАО «МРСК Урала», сообщает пресс-служба компании «Россети Урал» — «Челябэнерго».
В связи с этим энергетики просят южноуральцев оплатить квитанции в полном объеме, не оставляя долгов. А при оплате — проследить, чтобы деньги попали на счет именно этой организации. Ошибки могут возникнуть у тех, кто вносит платежи самостоятельно по интернету.
— Будьте внимательны и сверяйтесь с реквизитами, указанными в документе, — просят в пресс-службе.
ОАО «МРСК Урала» выступал гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения с июля 2018 года по июль 2019 года.
В августе южноуральцы получат квитанции за июль уже от другой компании — ООО «Уралэнергосбыт».
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ИСТОЧНИК KP.RU