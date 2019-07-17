«Не можем вас поженить»: из-за сбоя программы в ЗАГСах Челябинской области не выдают свидетельства о браке

17 Июль 05:29 2019-07-18T08:26:51+03:00

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В ЗАГСах Челябинской области возникли проблемы при оформлении некоторых документов. В частности не могут выдать свидетельство о заключении брака. Всему виной сбой в работе компьютерной программы. Ее используют по всей стране.

— Мы провели в отделе несколько часов, хотели пожениться среди недели без лишнего шума и торжественной церемонии. С нами пришли еще несколько пар. Ждали, пока заработает программа. Свидетельство нам так и не выдали, но отметки в паспорта поставили. За документами сказали приходить на следующей неделе, — рассказали КП-Челябинск молодожены.

В городской администрации говорят, что сбои начались в понедельник, 15 июля.

— Принимаются все возможные меры для устранения нестабильной работы. Для осуществления своевременности регистрации актов гражданского состояния прием документов производится в ручном режиме. Просим отнестись с пониманием к возникшей ситуации, — сообщили в администрации Челябинска.

За программное обеспечение ЗАГСов отвечает налоговая служба. Там рассказали, что сейчас обновляют систему и пока она работает в оффлайн режиме. То есть без подключения к интернету.

— Офлайн-режим позволяет регистрировать актовую запись автономно на рабочем компьютере сотрудника органа ЗАГС. Для этого в памяти компьютера создаются уникальные номера актовых записей. После восстановления связи или окончания обновления программного обеспечения актовая запись автоматически передается в информационную систему ЕГР ЗАГС. Более того, в отдаленных районах, где часто бывают перебои со связью, операторы регулярно работают в офлайн-режиме. Для работы в офлайн-режиме сотрудники органов ЗАГС всей страны проходят специальное обучение. Ограничений по работе в офлайн-режиме нет — система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями», — заявил официальный представитель ФНС России Борис Беляков.

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ИСТОЧНИК KP.RU