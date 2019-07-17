Ученые из Челябинска установили психологические факторы рака груди

17 Июль 06:36 2019-07-17T06:37:59+03:00

Гипотеза ученых такова: критически настроенные по отношению к себе женщины в большей степени подвержены болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ЧелГУ исследовали психологические особенности женщин, страдающих раком груди. Ученые обнаружили факторы, который влияют на заболевание. Это попытка контроля большинства событий жизни и стремление обвинить себя в неприятностях и неудачах. Об этом сообщает агенство «Полит74» со ссылкой на пресс-службе вуза.

— Психологические особенности диагностированы в начале заболевания, поэтому пока сложно ответить на вопрос, имеют ли они усиливающее воздействие на другие факторы риска или важны сами по себе, — говорит ректор вуза Диана Циринг.

Специалисты выяснили, что у женщин с раком молочной железы высокий самоконтроль, стремление скрыть свои переживания, чрезмерная требовательность к себе и сверхконтроль поведения. Женщины убеждены, что большинство событий их жизни является результатом их действий. Они склонны обвинять себя в неприятностях и неудачах.

Психологи работали с жительницами Челябинска от 25 до 60 лет, как здоровыми, так и стоящими на учете у онколога. Результаты исследований озвучили на Европейском психологическом конгрессе в Москве. Пока что была представлена гипотеза, которую предстоит подтвердить многочисленными исследованиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU