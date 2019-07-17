По Челябинску ездит маршрутка с дырой посреди салона
Пост опубликовало сообщество «Челябинский урбанист». Кадры из маршрутки им прислал один из подписчиков. Он ехал в ПАЗике по Челябинску, в котором между салоном и кабиной водителя зияли внутренности двигателя и асфальт.
— В дыре адски громко крутится карданный вал, летит пыль и выхлопные газы. Мягко выражаясь, это транспортное средство не подходит для безопасной перевозки людей. Как, собственно, и сам ПАЗик не может быть основным видом общественного транспорта в миллионном городе, — написал лидер движения Лев Владов.
Активист напомнил, что ответственный за транспорт вице-мэр Челябинска Владимир Алейников работает в должности с 1988 года.
— Транспорт уничтожен, а он продолжает за него отвечать, — добавил общественник.
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Маршрутка с пробитым дном.
ИСТОЧНИК KP.RU