По Челябинску ездит маршрутка с дырой посреди салона

17 Июль 06:45 2019-07-17T06:47:44+03:00

Такая маршрутка ездит по миллионному мегаполису. Фото из сообщества «Челябинский урбанист»

Она каждый день перевозит пассажиров, у которых нет альтернативы в виде нормального транспорта

Изменить размер текста: A A

Пост опубликовало сообщество «Челябинский урбанист». Кадры из маршрутки им прислал один из подписчиков. Он ехал в ПАЗике по Челябинску, в котором между салоном и кабиной водителя зияли внутренности двигателя и асфальт.

— В дыре адски громко крутится карданный вал, летит пыль и выхлопные газы. Мягко выражаясь, это транспортное средство не подходит для безопасной перевозки людей. Как, собственно, и сам ПАЗик не может быть основным видом общественного транспорта в миллионном городе, — написал лидер движения Лев Владов.

Активист напомнил, что ответственный за транспорт вице-мэр Челябинска Владимир Алейников работает в должности с 1988 года.

— Транспорт уничтожен, а он продолжает за него отвечать, — добавил общественник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/720604" frameborder="0"></iframe> Маршрутка с пробитым дном.

ИСТОЧНИК KP.RU