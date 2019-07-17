В Челябинске разрешили построить армянскую церковь

17 Июль 07:03 2019-07-17T07:03:20+03:00

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В Челябинске может появиться храм Армянской апостольской церкви. Мэрия подписала разрешение на строительство. Приверженцы этой ветки христианства пытались начать строительство последние десять лет.

Храм планируют осветить в честь святого Григория Просветителя. Участок под строительство выделили на Бейвеля в Курчатовском районе. Само здание будет с традиционной башенкой-колокольней. Площадь составит 300 «квадратов». Этого достаточно, чтобы вместить до 300 прихожан.

Деньги на храм — 200 млн рублей — выделяет армянская община. До этого на Южном Урале не было подобных религиозных сооружений. Однако для представителей Армянская апостольской церкви есть место для молитвы в Свято-Троицком храме в центре Челябинска.

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