2019-07-17T08:36:29+03:00
Происшествия

«Отомстил возлюбленной»: парень сжег чужой дом в Челябинской области

На отчаянный поступок его толкнули ссора и алкоголь
Андрей АБРАМОВ
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Интерьер сгоревшего дома. Фото: ГУ МВД по Челябинской областиИнтерьер сгоревшего дома. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
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В селе Варламово под Чебаркулем случился пожар. Загорелись снопы сена во дворе дома. Огонь перекинулся постройку. На место ЧП прибыли полицейские и задержали подозреваемого.

Ему 29 лет. Перед тем как пойти на дело, он крепко выпил. Оказалось, что парень поссорился со своей девушкой. Вместе они снимали дом у местного жителя. Одурманенный спиртным челябинец решил поджечь дом.

— В результате пожара владельцу жилья причинен ущерб в 600 тысяч рублей. На молодого человека возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание на срок до пяти лет, — сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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