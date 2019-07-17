Фотографам с судимостью и с ВИЧ запретят снимать новорожденных в Челябинской области

17 Июль 09:21 2019-07-17T09:21:51+03:00

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В 2020-м году в России появится государственный стандарт на фотосессии для младенцев возрастом до 28 дней, сообщает газета «Южноуральская панорама».

Фотосъемку ребенка можно будет проводить только в присутствии родителей и с учетом чувствительности к свету и шуму. Также в ГОСТе будут прописаны требования к фотостудии и реквизиту. Например, проводить съемку разрешат только при температуре не ниже +22 градусов, при влажности воздуха 50-70 %. Фотографов обяжут проветривать и кварцевать помещение после каждого малыша, а также завести личную медицинскую книжку. С рядом хронических инфекций, с гепатитами, ВИЧ и туберкулезом, а также несовершеннолетним снимать младенцев будет нельзя. Помимо этого запретят снимать малышей людям с судимостью и вредными привычками.

Челябинские фотографы признают, что такой ГОСТ приведет к повышению цен на услуги фотографов, а также отсеет от такой работы случайных людей. С другой стороны, ряд фотохудожников могут уйти в подполье.

Введение нового ГОСТа инициировали профессиональные фотографы из Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU