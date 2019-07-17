2019-07-17T12:00:58+03:00
Общество

«Удивительное зрелище!»: челябинец сфотографировал деревья, проросшие сквозь мост

Пользователи уже окрестили фото «Жажда жизни»
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Мост находится в Челябинской области недалеко от Озерска фото: Михаил ЧумакМост находится в Челябинской области недалеко от Озерска фото: Михаил Чумак
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Житель Челябинска Михаил Чумак опубликовал в сети необычные снимки арочного моста, из которого растут тополя и березы. На фото видно, как стволы деревьев, буквально, раздвинули собой каменную кладку, чтобы вырваться наружу.

— Старый мост через реку Синара. Старый настолько, что из него растут деревья. А он все равно стоит, — пишет автор поста.

За мостом с давних времен сохранилось название «Остров любви» Фото: Михаил чумак

За мостом с давних времен сохранилось название «Остров любви» Фото: Михаил чумак

По словам Михаила Чумака, мост находится в Челябинской области недалеко от Озерска. Раньше здесь было небольшое село Юго-Конево. Сейчас его не найдешь на картах. В 1957 году всех жителей села эвакуировали из-за аварии в Челябинске-40. Строения разрушили и сровняли с землей, а церковь взорвали. Остался только арочный мост, расположенный в центре поселка. Его построили 122 года назад.

Как утверждают южноуральские краеведы за мостом с давних времен сохранилось название «Остров любви».

Пользователи социальных сетей уже оценили снимки.

— Природа устроена так, что не замечает никаких преград, — пишут под фото южноуральцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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