2019-07-17T12:54:08+03:00
Происшествия

В Магнитогорске директор городского кладбища бесплатно раздавала участки коммерсантам

Чиновница причинила ущерб на сумму не менее 336 тысяч рублей
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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На директора кладбища возбудили уголовное дело "Злоупотребление должностными полномочиями" Фото: Алексей ФОКИННа директора кладбища возбудили уголовное дело "Злоупотребление должностными полномочиями" Фото: Алексей ФОКИН
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Директора похоронного МКУ подозревают в незаконном предоставлении муниципальных земель для коммерческой деятельности.

По данным следствия, она разрешила коммерсантам продавать на кладбище ритуальные венки, памятники, цветы и ограды без уплаты аренды за земельный участок. За это директор получала от частной фирмы всевозможные товары, работы и услуги.

— Своими действиями подозреваемая причинила городу ущерб на сумму не менее 336 тысяч рублей. Кроме того, директор подписала документы на оплату из бюджета около 469 тысяч рублей за обработку кладбища от клещей. При этом работы выполнены не были, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В отношении руководителя муниципального учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Кроме того прокуратура вынесла главе Магнитогорска представление о ее увольнении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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