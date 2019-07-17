Восьмилетний мальчик пропал в Магнитогорске
Волонтеры начали поиски ребенка
Леонид пропал 17 июля.
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В Магнитогорске организуют поиски восьмилетнего Леонида Стародубцева. Он пропал в полдень 17 июля. Волонтеры вместе с родителями начали поиск ребенка.
— В 12:00 его видели у «Ашана». Сейчас его местоположение неизвестно, — сообщает группа волонтеров «Легион-СПАС», которые занимаются поисками пропавших людей.
Если вы видели Леонида, можете позвонить в полицию — 02. Или волонтерам — 8 (908) 053-31-26. Можете присоединиться к поисковой группе. Всю информацию можно узнать в сообществе «Легион-СПАС» во «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU