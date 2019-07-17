2019-07-17T18:09:15+03:00
Происшествия

Восьмилетний мальчик пропал в Магнитогорске

Волонтеры начали поиски ребенка
Андрей АБРАМОВ
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Леонид пропал 17 июля.Леонид пропал 17 июля.
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В Магнитогорске организуют поиски восьмилетнего Леонида Стародубцева. Он пропал в полдень 17 июля. Волонтеры вместе с родителями начали поиск ребенка.

— В 12:00 его видели у «Ашана». Сейчас его местоположение неизвестно, — сообщает группа волонтеров «Легион-СПАС», которые занимаются поисками пропавших людей.

Если вы видели Леонида, можете позвонить в полицию — 02. Или волонтерам — 8 (908) 053-31-26. Можете присоединиться к поисковой группе. Всю информацию можно узнать в сообществе «Легион-СПАС» во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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